Quota 100: di questo passo per Osimhen potrebbero essere pochi

Quota 100. Milioni. Di questo passo potrebbero non bastare se un giorno qualcuno verrà a bussare alla porta del Napoli. Già, Osimhen è una specie di parabola che in questa fase non conosce confini: un po’ come Kvara, il gemello della coppia-gol più prolifica della serie A (14), e un po’ come la squadra. Ambizione, convinzione, dedizione: a Castel di Sangro, o per meglio dire all’inizio del secondo ritiro estivo, disse in piena contestazione popolare che l’obiettivo della squadra sarebbe stato quello di migliorare il terzo posto appena conquistato e quasi tutti risero. O quantomeno sorrisero interdetti: e invece, aveva ragione lui. Ci credeva, ci ha creduto e oggi vola alto insieme con i partner in crime di un delitto sportivo (quasi) perfetto: primi in campionato e poi agli ottavi di Champions con il primo posto nel girone.

Factory della Comunicazione

Fonte: CdS