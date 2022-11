Oppini: “Non molto tempo fa i bianconeri hanno contattato Spalletti”

Francesco Oppini, commentatore ed opinionista sportivo, ha parlato negli studi di 7 Gold, rivelando un’indiscrezione che ha del clamoroso, come riportato da TuttoNapoli.

Factory della Comunicazione

“Vi lancio una bomba, non molto tempo fa i bianconeri hanno contattato Luciano Spalletti. Naturalmente hanno pensato a lui, non per la stagione in corso, ma per la prossima”.

Ma c’è la clausola

Una indiscrezione che potrebbe lasciare il tempo che trova: nel contratto dell’allenatore di Certaldo c’è una clausola che permetterebbe al Napoli, se volesse (e se le cose continueranno così ovviamente il club azzurro vorrà) di allungargli il contratto fino a giugno 2024.