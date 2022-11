Modugno: “Confronto Kim-Koulibaly? I tifosi hanno memoria corta”

Francesco Modugno, giornalista e inviato Napoli Sky, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Tele Vomero nel corso della trasmissione “Giochiamo d’Anticipo”, parlando anche del confronto tra Kim e Koulibaly.

Ecco le sue parole:

“Io penso che la consapevolezza sul Napoli attuale debba essere trasmessa a tutti i tifosi. La Juventus? Attualmente è lontanissima dal Napoli non solo come valore, ma anche come prospettiva. Il pericolo va annusato quando è vicino, al momento i bianconeri non lo sono. Rigore non fischiato a Danilo? C’è un movimento non congruo in area, nonostante ci sia una carambola.

Difficile spiegare queste cose ai tifosi. Sarebbe necessario, a mio parere, indicare le motivazioni delle decisioni nel post-gara per allentare le tensioni. Per il campionato, al momento, il Napoli la sfida la fa su sé stesso. Errori arbitrali? Il nemico di oggi è la discrezionalità, si cerca in ogni modo di eliminarla ma non è possibile.

Infortunio Kvara? Il Napoli ha la rosa per poterlo sostituire. Durante il suo stop ci sono state 3 partite, ma non è trascorso tanto tempo dal problema. Il fatto che faccia terapie e palestra a 2 giorni dalla partita è un messaggio. Al suo posto credo giocherà Elmas.

Confronto Kim-Koulibaly? Mi è difficile farlo, Kalidou era un ’91 proveniente dal Bruges ed aveva poca esperienza. Kim si è formato di più. Sul senegalese c’è memoria corta: tanti ricordano gli errori dell’ultimo periodo, ma è stato un difensore enorme”.