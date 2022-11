La carica di Elmas, l’arma in più portatrice di sogni

Nel centrocampo delle meraviglie del Napoli un posticino se l’è ritagliato anche Elmas che, archiviate le polemiche dopo il post con la panchina e la scritta “Primo amore“, ha sostituito Kvaratskhelia senza farlo rimpiangere, segnando il decisivo 1-2 del Napoli contro l’Atalanta. Oltre al gol anche tantissima attenzione e applicazione in difesa, mentre contro l’Empoli il suo ingresso ha dato vivacità alla fase offensiva azzurra e ora Elmas è in corsa per una maglia da titolare contro l’Udinese, dopo aver speso parole d’amore per Napoli e i tifosi: “Tutti i calciatori hanno un sogno, che vengano dalla Macedonia, dalla Slovacchia, dalla Georgia, dal Kosovo: piccoli paesi con un grande cuore. Speriamo di scrivere la storia per questa città, con i nostri grandi tifosi e di proseguire così fino alla fine. Sappiamo che stiamo esprimendo una qualità altissima ed è bellissimo vedere la squadra giocare. La nostra vera forza è l’unione del gruppo, stiamo benissimo insieme anche fuori dal campo“.

Factory della Comunicazione

Fonte: Il Mattino