L. Turci, ex Udinese: “Ora è più completo tecnicamente e di esperienza”

A Radio Punto Nuovo, è intervenuto Luigi Turci, ex Udinese: “Col Napoli ricordo tanti scontri difficili sia al San Paolo che ad Udine. Erano battaglie vere, con tanti campioni in campo. Ogni volta che si parla di questa partita, i ricordi viaggiano senza limiti. Spalletti? Con lui ho lavorato per 6 mesi, ora lo trovo più completo del proprio repertorio tecnico e della propria esperienza. A Napoli si sta completando, ad oggi è uno dei migliori allenatori in Europa. Di aneddoti col mister ce ne sono tanti, ma ricordo sempre con piacere la svolta che ci diede. Ad Udine ereditò una squadra in picchiata, ci prese per i capelli e ci portò ad una salvezza anticipata. La situazione era delicata, quasi irrisolvibile. Gli sarò sempre grato per quello che ha fatto. Meret? Le sta giocando tutte, a livello fisico lo vedo molto bene. Quest’anno, Alex è stato messo nelle condizioni migliori per rendere dopo un’estate turbolenta. Le decisioni di Spalletti ora sono state chiare e sta dimostrando di meritarsi tutto lo spazio che sta raccogliendo”.

