Kvaratskhelia rischia di non esserci per l’ultima gara dell’anno del Napoli: contro l’Udinese la sua presenza è in dubbio e in ballottaggio per un posto sulla fascia sinistra ci sono Raspadori ed Elmas. Il georgiano è stato convocato per l’amichevole della Georgia contro il Marocco il 17 novembre in Arabia Saudita. Al Maradona ci sarà anche Arveladze, storico bomber della Georgia che spera di vedere il futuro della sua nazionale in azione.

Fonte: Il Mattino