In vista dell’Udinese, oggi provino decisivo per Kvara

Neanche nella giornata di ieri Spalletti e i tifosi del Napoli hanno avuto buone notizie da Kvaratskelia. L’esterno georgiano, ha svolto terapie e lavoro in palestra, quindi al momento resta in forte dubbio per la sfida contro l’Udinese. Come riporta il CdS, oggi ci sarà il provino decisivo, per capire se il dolore alla schiena, meglio rispetto agli altri giorni, ma non del tutto passato, sarà passato. Le risposte dovranno essere convincenti, per poterlo inserire nella lista e partire dalla panchina. Ad oggi il ballottaggio resta tra Elmas-Raspadori, dove ovviamente il dubbio sarà sciolto, a seconda del tipo di match si vorrà fare contro i friulani. Napoli e il tecnico di Certaldo attenderanno oggi per avere il responso definitivo su Kvara.

