In Spagna ed in alcuni club di Premier segnalano l’interessamento per Osimhen

Nessuna preoccupazione se dalla Spagna si vocifera di un interessamento insistente da parte del Real Madrid di Ancelotti per Osimhen. L’attaccante nigeriano è oramai sulla bocca di tutti, non solo del blasonato club spagnolo, perché uno con quelle qualità, quella cattiveria sotto porta e quella pericolosità nella metà campo avversaria non può che far gola a tutti, eppure non c’è rumors che in questo momento lo possa distogliere dal focus Napoli. Il sogno suo – e dei suoi compagni – si chiama scudetto e fino a quel momento la testa non sarà rivolta altrove se non alle gare del Napoli. Ecco perché per questi mesi saranno messe da parte anche le insistenti sirene che oramai da tempo arrivano dall’Inghilterra. Non è certo un segreto che il Manchester United sia molto interessato al numero 9 azzurro, ma qualunque offerta, anche quella più irrinunciabile, non sarà nemmeno presa in considerazione da Osimhen prima della fine della stagione. Da giugno in poi, ovviamente ogni discorso potrebbe essere riaperto. Insomma, tutti focalizzati su un unico obiettivo. Al momento, poi, non ci sono stati nemmeno incontri per un eventuale prolungamento di contratto visto che l’accordo con il giocatore è scadrà nel 2025. Fonte: Il Mattino

Factory della Comunicazione