Il messaggio del campione tedesco: “Il primo Mondiale senza di te”

Factory della Comunicazione

Rivali in campo, amici fuori. Lothar Matthaus non ha mai nascosto la stima e l’ammirazione conservata nel tempo per Diego Armando Maradona e proprio all’asso argentino scomparso due anni fa ha voluto mandare un messaggio social: «Il primo Mondiale senza te» ha scritto il tedesco, che proprio con la nazionale ha affrontato più volte il Pibe de oro. Qualche settimana fa il Matthaus aveva riconsegnato la storica maglia – da lui conservata negli anni – di Maradona del Mondiale 1986 alla Federcalcio argentina

Il Mattino.it