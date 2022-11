Il Maradona – Nell prime sette giornate tra il 2021 e il 2022 un differenza abissale

Non c’è paragone con l’ultimo campionato. Nelle prime sette giornate il Napoli ha portato quasi 90.000 spettatori in più nel calcolo tra l’ultima Serie A e quella attuale. La conferma in cifre che il titolo del cuore è già stato vinto. Spalletti ha riavvicinato il pubblico al suo stadio, un’abitudine che nel tempo era sfumata e in questa stagione ha saputo nutrirsi di nuova fiducia.

Factory della Comunicazione

Non c’è una sola partita del Napoli in cui non si registri la caccia al biglietto. Se prima questa regola valeva solo per la Champions o gli scontri con Juve, Inter, Milan etc, ora ogni partita è quella giusta per raggiungere Fuorigrotta. Domani ultimo test del 2022 prima di riposarsi due mesi e ritrovarsi il 13 gennaio per affrontare la Juventus.

Fonte: CdS