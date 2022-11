G. Bruscolotti, ex Napoli: “Sta impressionando per le sue doti, non concede spazio”

A Radio Punto Nuovo, è intervenuto Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli: “Era da tempo che non vedevo un Napoli così forte, sta facendo una corsa incredibile e non si preoccupa di quello che fanno le altre. Gli azzurri al momento sono arbitri di sé stessi, ricoprono una posizione invidiabile da tutti. E tutti ci hanno messo un po’ per capire che questa è una squadra diversa dalle altre. Contro l’Udinese non sarà semplice, Spalletti ha avvertito tutti: se non ti fai trovare in palla, finisci con il soffrire. Kim? Il ragazzo sta impressionando per le sue doti, non concede nulla a nessuno. Sembra un difensore vecchi tempi, non si distrae mai. E poi nel palleggio non disdegna uscire in eleganza. Spalletti e il rapporto con la squadra? Ha un grande modo nell’entrare nel cuore e nella testa dei giocatori, anche di quelli che non giocano. Lui è bravo nel tenere tutti coinvolti e tutti dentro, il suo lavoro è davvero straordinario. E’ fondamentale avere un’armonia di questo genere”.

Fonte: Radio Punto Nuovo