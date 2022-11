Mancano 9 giorni all’inizio dei mondiali in Qatar e lentamente si stanno diramando le liste dei convocati, in vista della manifestazione. In casa Argentina c’era grande attesa per gli attaccanti. Out il “Cholito” Simeone, mentre nella lista ci sono Dybala e Di Maria.

Official. Argentina list for World Cup released! 🚨🇦🇷 #WorldCup2022 Paulo Dybala, IN. pic.twitter.com/PPoJleI4WF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 11, 2022

Fonte: twitter Fabrizio Romano