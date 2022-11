[Formazione] – Napoli/Udinese, due ballottaggi in difesa per Spalletti. Friulani con i “cerotti”

Domani allo stadio “Maradona”, fischio d’inizio ore 15,00, il Napoli affronterà l’Udinese per la quindicesima giornata di campionato. Per Spalletti, in attesa del provino di oggi, decisivo di Kvaratskelia, ha tre ballottaggi. Due in difesa, Juan Jesus-Ostigard e Mario Rui-Olivera a sinistra. In attacco Elmas o Raspadori, con il macedone in leggero vantaggio sull’ex Sassuolo. In casa friulana rischia Sotttil di non recuperare nessuno tra Makengo, Becao, Udogie e Nuytink. In attacco spazio al duo Deulofeu-Beto, quest’ultimo se la giocherà con Success.

