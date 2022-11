Forgione: “Il Napoli qualche giorno fa ha compiuto 100 anni, magari festeggeremo con uno scudetto”

Angelo Forgione, scrittore e blogger, ha parlato ai microfoni di Radio Napoli Centrale, alla trasmissione Un Calcio Alla Radio. “Questo ciuccio porta bene, sembra un cavallo rampante. La nascita del Napoli 1 agosto 1926 è un’invenzione, è nato ad ottobre nel 1922 ed ammessa dal fascismo. Nacque un primo stadio nel Rione Luzzatti, che ad oggi non c’è più, inizialmente si chiamava Vesuvio, poi prese il nome del costruttore. Il Napoli qualche giorno fa ha compiuto 100 anni, festeggeremo da inconsapevoli, magari con uno scudetto. Il ciuccio è nato come umiliazione ed ironia dei napoletani che nelle 18 partite del campionato ne pareggiò 1 e perse 17. Alla Galleria Umberto un tifoso disse: “Ma quale cavallo rampante, a me me pare ‘o ciuccio ‘e Fechella”, un ciuccio incerottato, rinsecchito, di questo personaggio storico di Napoli. Il cavallo rampante fu inserito nelle carte del 1926 come stemma del Napoli, quello della Ferrari nel 1932. Napoli? Per una squadra che non mostra crepe, qualcuno le cerca. Consiglierei agli altri di rilassarsi perché una squadra che mostra questo spettacolo in Europa debba essere rispettata. In giro leggo cose che mi danno molto fastidio, qualcuno da lassù di origine meridionale, Tancredi Palmeri, se ne esce con dichiarazioni con cui non fa una bella figura. Il ‘rigorino’ l’abbiamo subito anche noi con Ndombele a Lecce, sono cose che accadono nel calcio. Con l’Udinese mi aspetto i 3 punti, non posso accettare altro, sarebbe un’amarezza incredibile, un Napoli arrembante e volitivo. Sono abbastanza tranquillo perché si sta rispettando una tabella di marcia. Kvara? Un calciatore di quel livello, che sta annusando il gran calcio, non si fa intimorire da un furto in casa. Ha sempre la voglia di andare in campo e mangiare il pallone. Oltremodo, il campo di distrae, è la miglior terapia. Spalletti non sta sbagliando nulla, l’anno scorso l’ha fatto e ne abbiamo parlato, ma da Dimaro in poi colgo sempre degli spunti interessanti dalle sue interviste”.

