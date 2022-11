Fontana, ex calc.: “Credo che il Napoli sarà una brutta bestia da affrontare per Sottil”

Alberto Fontana, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di “1 Football Club” sulle frequenze di 1 Station Radio.

Pensieri sui big match dell’ultima giornata del 2022? “Credo che il Napoli sarà una brutta bestia da affrontare per Sottil. Per la Lazio, invece, si tratta di una prova di maturità, anche se Inter ed Atalanta non possono perdere altri punti. Il Milan è una squadra ambiziosa, deve necessariamente vincere per restare al passo degli azzurri”.

Pensieri sull’orario della sfide le quali si giocheranno alle 12:30? “I calciatori ormai sono abituati a questi orari, i quali non scombussolano più le loro abitudini. Ormai sono cambiati tanti aspetti del calcio rispetto al passato”.