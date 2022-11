La domenica di Serie A prima della sosta si aprirà con Atalanta-Inter affidata all’arbitro Chiffi, mentre negli altri big match Sozza sarà impegnato a Milano per Milan-Fiorentina; a Massa affidata la direzione di Juventus-Lazio. Nelle altre sfide del pomeriggio troviamo l’arbitro Maresca per Verona-Spezia, Giua per Monza-Salernitana e Rapuano per Roma-Torino.

Fonte: letestedicalcio.it