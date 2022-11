Delneri, ex all. Udinese: “Domani il Napoli avrà dalla sua l’entusiasmo del momento”

Luigi Delneri, ex allenatore dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di “1 Football Club” sulle frequenze di 1 Station Radio.

Collocazione tattica di Raspadori? “Ha le caratteristiche da seconda punta. È rapido e capisce come calciare, deve ancora trovare la sua collocazione tattica. Credo che Luciano gli assegnerà un ruolo in campo ben preciso, è ancora in fase di formazione. L’Italia si affiderà a questo calciatore in futuro”.