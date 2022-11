Dalla Georgia – Kvara salterà anche le prossime due partite

Kvicha Kvaratskhelia è a riposo forzato, non ha infatti giocato le ultime partite del Napoli per una lombalgia, e dalla Georgia arrivano conferme sulla sua assenza anche nelle prossima, la prima domani contro l’Udinese, e l’amichevole che la sua Georgia giocherà il 17 novembre in Qatar contro il Marocco. A riportarlo è il giornalista georgiano Bacho Tsalugelashvili. “E’ quasi scontato che Kvaratskhelia non prenderà parte alla gara amichevole della nazionale contro il Marocco in programma il 17 novembre negli Emirati Arabi. Il giocatore è però stato inserito al momento nella lista dei convocati da parte del CT Sagnol”.

