Chiariello: “Con le ultime partite, siamo scesi a 5 a ballare l’”Alligalli”

Umberto Chiariello, giornalista, ha parlato nel suo editoriale a Radio Napoli Centrale, alla trasmissione Un Calcio Alla Radio. “Il Napoli ha cominciato il campionato in una compagnia che era definita delle ‘8 sorelle’. Questa dicitura non riguardava il Napoli quando fu tirata fuori giornalisticamente la prima volta, perché negli anni in cui ci fu questa dicitura il Napoli navigava o nei bassi fondi di classifica o in serie B, erano gli anni del Parma di Calisto Tanzi, l’Inter, il Milan, la Juventus, la Roma, la Lazio e la Fiorentina che lottavano per qualcosa di importante. Oggi ci sono le due milanesi, la Juventus, le romane, il Napoli degli anni di De Laurentiis e l’Atalanta. L’ottava sorella sembrava essere l’Udinese, quest’anno, speriamo si arresti del tutto sabato al Maradona. Se è vero che è tornata la moda delle sette sorelle, mi viene in mente una vecchia canzone che cantava Edoardo Vianello, l’Alligalli. Con le ultime partite, tuttavia, siamo scesi a 5 a ballare l’Alligalli. Roma e Atalanta hanno abbandonato il gruppo dopo i risultati di ieri sera. Siamo così sicuri che a ballare siamo ancora in 5? La Lazio ha l’opportunità di agganciare il secondo posto del Milan a -8 dal Napoli. L’Inter a -11 è ancora nel ballo dell’Alligalli o quello di ieri è un tentativo di rimanere in piedi, nonostante le 5 sconfitte? La Juventus questa sera prova a suonare la nona di Verona, ultimo in classifica, ma è davvero così semplice?”.

Factory della Comunicazione