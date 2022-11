Casini: “Stadi nuovi in Italia? Speriamo prima del 2032 per gli Europei”

Lorenzo Casini, nella sua lunga intervista concessa a DAZN, ha parlato anche di stadi e tra quanto si potranno avere degli impianti nuovi e di proprietà in Italia: “La proprietà dello stadio aiuta, ma non è poi determinante. In Europa, a parte il Regno Unito, non è la proprietà l’elemento che davvero cambia poi rispetto agli interventi. In generale, quel tipo di stadi spero che ci siano prima del 2032, che è questa grande opportunità degli Europei che, vedremo se ci sarà per l’Italia. Nell’arco di 5 anni sarebbe auspicabile“.

