Capitolo rinnovi, Lobo apre le “danze”. Meret sarà il punto di partenza

Chi aveva premura di prolungare il proprio accordo con il Napoli era Lobotka. E infatti è oramai tutto fatto per il rinnovo di contratto dello slovacco diventato punto fermo del centrocampo di Spalletti. Lo slovacco si è conquistato l’attestato di stima e fiducia grazie alle sue prestazioni in continua crescita. Con o senza di lui, infatti, è tutto un altro Napoli e per questo la dirigenza azzurra ha fatto di tutto per prolungare l’accordo con il giocatore. Contratto fino al 2027 con opzione per un altro anno, in modo da blindare il playmaker praticamente quasi a vita. Discorso analogo anche per l’altra colonna del centrocampo del Napoli: Zambo Anguissa. Con il centrocampista del Camerun sono state gettate le basi per il rinnovo di contratto che potrebbe essere formalizzato già nelle prossime settimane. Proprio come con Rrahmani, difensore che attualmente è ancora ai box per un infortunio, ma non per questo ai margini del progetto tecnico azzurro futuro, anzi. Il Napoli vuole assicurarsi le sue prestazioni ancora a lungo e per questo motivo è già a buon punto per quel che riguarda le trattative relative al prolungamento del suo contratto. Il primo a inaugurare la stagione dei rinnovi è stato Alex Meret che da portiere con la valigia è diventato il punto di partenza per il Napoli che verrà avendo prolungato il suo accordo fino al 2024.

