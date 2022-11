CANALE 8 – A. Sacco (dir. Ilnapolionlinee.com): “La Primavera di Frustalupi in cerca di riscatto contro la Sampdoria”

Nel corso di Canale 8, durante la trasmissione “Linea calcio”, condotto da Silver Mele, è intervenuto il direttore de ilnapolionline.com Alessandro Sacco. “La sfida di domani del Napoli contro l’Udinese non sarà semplice, visto che i friulani hanno perso due partite, una con il Torino, dove nel finale Milinkovic-Savic salva su Beto. Gli azzurri dovranno scendere in campo attenti, come hanno fino ad ora fatto, quindi anche senza Kvaratskelia, si proverà a vincere ancora in campionato. La Primavera di Frustalupi ha perso a Verona, una partita dove fino alla parità numerica era equilibrata. Paradossalmente gli scaligeri sono rimasti in dieci e gli azzurrini hanno fatto molta fatica, subendo nel finale il rigore che gli è costata la sconfitta. In settimana la squadra partenopea si sono riscatti con la Reggina in Coppa Italia, grazie al gol di Alastuey. Lo spagnolo sin dall’età di 3 anni giocava a calcio, per lui è un passione. Frustalupi sta dosando le forze per averlo al meglio alla distanza, magari già domenica in casa contro la Samp. Infine se si guarda la classifica, oltre al Napoli negli ultimi posti a sorpresa anche Inter e Atalanta, quindi due sorprese in negativo inaspettate”.

