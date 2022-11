CALCIO FEMMINILE – E. Linari: “Contro l’Austria per dimenticare quanto successo all’Europeo”

Questo pomeriggio a Lignano Sabbiadoro alle ore 17,30, si giocherà il test amichevole tra l’Italia e l’Austria. Un altro match importante le azzurre per arrivare al top in vista del mondiale 2023 in Australia-Nuova Zelanda. In conferenza stampa ieri le parole del difensore centrale

Factory della Comunicazione

Elena Linari. “È stata dura stare fuori, l’infortunio non mi ha permesso di stare insieme alle mie compagne, sono molto contenta di essere rientrata ed è veramente un privilegio essere qui. Abbiamo già metabolizzato quello che è accaduto questa estate e ora è il momento di ripartire alla grande. Servirà umiltà, coraggio e concentrazione. Le prossime partite ci serviranno per continuare a crescere e per aiutare le più giovani ad inserirsi nel gruppo”.

Milena

Bertolini (coach Italia): “Entusiasmo e motivazione sono requisiti che ogni calciatrice deve avere per poter far parte della Nazionale. Quello che ci attende nei prossimi mesi sarà un percorso a tappe, in ognuna delle quali dovremo riuscire ad aggiungere qualcosa al nostro gioco: lavoreremo sulla fase offensiva e sulla ricerca dell’equilibrio di squadra per farci trovare pronte all’appuntamento mondiale”.