CALCIO FEMMINILE – Amichevole in Svizzera per il Como Women

Il Como Women questo weekend non si ferma. Dopo aver sfruttato la sosta nazionali per recuperare energie la settimana scorsa, questo fine settimana la squadra di Sebastian de la Fuente scenderà in campo in amichevole per prepararsi al meglio alla sfida contro il Milan in programma alla ripresa del campionato. La sfida sarà di altissimo livello, contro le svizzere del Servette Chênois, che attualmente occupano la prima posizione della massima serie elvetica, con 8 vittorie nelle prime 8 giornate.

Factory della Comunicazione

Le comasche affronteranno la squadra ginevrina domani alle ore 15.30 allo Stade Saint Germain della città di Savièse. La formazione allenata dallo svizzero Eric Sévérac negli ultimi anni ha sempre ottenuto grandi risultati, posizionandosi primo in classifica nella stagione 19/20 (interrotta a causa Covid), vincendo il campionato nell’annata 2020/21 e perdendo solamente ai rigori la finale scudetto contro lo Zurigo lo scorso anno. Un avversario da Champions League, dunque, per una squadra, quella di Sebastian de la Fuente, che non avrà a disposizione gran parte degli effettivi della rosa. Oltre alle 7 calciatrici in nazionale (Beretta, Beccari, Bianchi, Pavan, Di Luzio, Korenciova e Kubassova) continuano a lavorare a parte per recuperare dai rispettivi infortuni Brenn, Linberg, Vergani, Kravets e Stapelfeldt. Dalla Primavera verranno dunque aggregate il centrocampista Liva, l’attaccante Sperduto e il portiere Ruma.

Del valore del match contro le elvetiche e dell’ormai vicina partita con il Milan ha parlato l’allenatore del Como Women, Sebastian de la Fuente: “Domani andiamo a giocare un’amichevole internazionale di alto livello, contro il Servette che è una grande squadra. Siamo contenti di poterci confrontare ai massimi livelli contro una formazione così forte. Sarà un’esperienza impegnativa ed importante, soprattutto perché ci permette di continuare a preparare al massimo partita di settimana prossima contro il Milan.”

La squadra partirà domani in mattinata alla volta dello Stade Saint Germain di Savièse, con l’arrivo previsto per le 14.00 e il calcio d’inizio fissato alle 15.30.

Fonte: Ufficio stampa Como Women