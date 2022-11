Brindelli, ex calc.: “L’alchimia tra Luciano e De Laurentiis reca serenità all’ambiente”

Alessandro Brindelli, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di “1 Football Club” sulle frequenze di 1 Station Radio.

Spalletti ha acconsentito agli acquisti scelti della società: questo il segreto del Napoli? “Sono tanti i segreti della squadra azzurra. Sicuramente l’alchimia tra Luciano e De Laurentiis reca serenità all’ambiente. In passato nasceva qualcosa che disturbava questo rapporto, attualmente la situazione è diversa e ciò sta producendo degli effetti positivi. Spalletti ha dimostrato di essere uno dei migliori allenatori in circolazione, nonostante alcuni problemini caratteriali. Si è trovato in determinate contesti a gestire particolari situazioni di squadra, superando ogni genere di difficoltà. Ha a disposizione una rosa ampia, circa 20 titolari, e lo sta dimostrando partita dopo partita cambiando costantemente interpreti. Questo Napoli può lottare sino alla fine per vincere”.

In cosa è maturato il tecnico? “È cresciuto nella consapevolezza, nell’esperienza e nella gestione di determinate situazioni, le quali a volte avrebbe dovuto tralasciare. La forza dei grandi allenatori è la curiosità di mettersi sempre alla prova e questo allenatore ha voglia di mettersi in discussione”.

E tra, sui giovani della Serie A? “Ci sono alcuni giovani di qualità nel settore giovanile dell’Empoli. In Serie A Baldanzi è l’esempio lampante di quanto detto, può diventare un attaccante di livello. Ha seguito tutta la trafila del settore giovanile. Raspadori e Kvara, inoltre, sono i migliori nel campionato, sono calciatori formati e concreti, nonostante la loro giovane età”.