Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Daniel Bertoni parla dei temi di casa Napoli soffermandosi anche sul Cholito Simeone: “Se merita la convocazione con l’Argentina per il Mondiale? Sta giocando molto bene ed è in grado di incidere anche negli spezzoni di partita che spesso gli riserva l’allenatore. Forse è questo il problema, non ha continuità dal primo minuto e senz’altro sarà un fattore considerato da Scaloni nelle sue scelte. Sperare, però, non costa nulla“.

Factory della Comunicazione

Fonte: TUTTOmercatoWEB.com