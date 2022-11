Bari, minacce social per Andrea Masiello: “Non venire al San Nicola”

Il potere dei social, che stavolta riesce addirittura a impedire una trasferta a un calciatore di serie B. Sembra fantascienza, ma invece è la triste realtà.

Factory della Comunicazione

Tutto ruota attorno alla mancata convocazione di Andrea Masiello – difensore del Sudtirol – che domani avrebbe dovuto affrontare il Bari allo stadio San Nicola. Avrebbe, appunto, perché il condizionale è d’obbligo visto che Masiello non ha lasciato il Trentino per seguire la squadra in direzione Puglia.

La decisione non è avvenuta per un problema di natura fisica o per una squalifica, ma dopo giorni di minacce via social. Masiello ha vestito la maglia del Bari dal 2008 al 2011 ma proprio in quello stadio, il San Nicola, durante un derby col Lecce, fu protagonista di un clamoroso autogol finito poi al centro dell’inchiesta sul calcioscommesse (squalifica per due anni).

Undici anni non sono infatti bastati ai tifosi del Bari per dimenticare quanto successo e così, dopo gli episodi degli anni scorsi con striscioni e minacce in città al difensore 36enne, questa volta è stato il turno dei social network. Nella giornata di oggi, poi Pierpaolo Bisoli, allenatore del Sudtirol, eventualmente potrebbe dare ulteriori indicazioni circa la decisione di non convocare Masiello che in passato aveva saltato il ritorno a Bari, quando il difensore ha giocato con le maglie di Atalanta e Genoa.

IL FATTO

Dopo quel fermo della giustizia sportiva, è tornato a giocare in serie A e ora in B, ma in tutti questi anni non è mai più sceso in campo nel capoluogo pugliese. In vista della partita degli altoatesini sabato a Bari, sui social fioccano insulti, ironie e anche minacce. La sua attuale squadra, l’Fc Sudtirol, si chiude in un impenetrabile no comment. Nel frattempo spunta anche l’audio di una telefonata di un tifoso del Bari alla sede del Suddtirol, pubblicata dal portale news bolzanino Salto.bz.

Dopo essersi accertato che la donna presente in sede parlasse italiano, il tifoso «Nicola» ha chiesto se Masiello sarebbe stato convocato per la partita. «Visto che noi a Bari, e io in modo particolare, siamo molto affezionati a Masiello volevamo preparagli un’affettuosa accoglienza con striscioni al San Nicola e con dei cori». Sulla pagina Facebook Ssc Bari Fans, poi, sono apparsi altri messaggi. «Se la giustizia sportiva ha permesso a Masiello di tornare a giocare scontata la pena, che abbia almeno il pudore di non venire al San Nicola». Le opinioni dei tifosi sul sito orgogliobarese.it: Andrea scrive «Senti a uno scemo, statti a casa». Il club del presidente Luigi de Laurentiis non commenta la vicenda.

Fonte: ilmattino