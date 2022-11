Anguissa, Lobotka, Zielinski: interpreti perfetti del 4-3-3

Anguissa-Lobotka-Zielinski, un trio di centrocampo così non si è mai visto: il camerunense recupera palla e la smista sui piedi educati dello slovacco e del polacco, uno il metronomo della squadra, l’altro rifinitore per e dei compagni. Tutti e tre hanno segnato e tutti e tre stanno rendendo a livelli altissimi. Quando Anguissa è mancato, la sua assenza è pesata poco grazie alle buone prestazioni di Ndombele e sta recuperando forma e condizione per presentarsi al meglio anche in Qatar, dove andrà anche Zielinski, tornato al gol contro l’Empoli in campionato e con all’attivo già 5 gol e 7 assist, mentre Lobotka è stato sempre impiegato sia in campionato che in Champions (20 gare di cui 18 da titolare e due subentrando), segnando il momentaneo 4-2 del Napoli sul Verona. Un centrocampo che si fa valere anche in fase di non possesso, aiutando la squadra e mantenendo le distanze giuste tra i reparti.

Fonte: Il Mattino