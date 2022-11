AMICHEVOLE FEMMINILE – Italia-Austria 0-1, prova opaca per le ragazze di Bertolini

Questo pomeriggio a Lignano Sabbiadoro si è giocata l’amichevole tra l‘Italia e l’Austria, test per arrivare al meglio ai mondiali nel 2023 in Australia-Nuova Zelanda. Le azzurre cercano la via della rete, ma Giacinti manda alto dal dischetto del rigore. Le ospiti vanno vicine al vantaggio con Hicklesberger, ma Durante para di piedi. La punta avversaria però si riscatta e sblocca la gara con un tiro preciso nell’angolo. Nella ripresa l’Italia va vicino al pareggio con Giacinti, parata del portiere austriaco. Una sconfitta che lascia molti dubbi per le azzurre che hanno patito l’aggressività delle avversarie e la poca fluidità della manovra.

Milena Bertolini (c.t. Italia): “La squadra era partita bene, poi dopo il gol subito ci siamo disunite e questo non ci ha fatto giocare come sappiamo. Indubbiamente siamo deluse, perchè volevamo giocare in maniera diversa, ma non è andata come avremmo voluto. Martedì a Belfast? Dovremo giocare attente e concentrate per fare un buon risultato”.

