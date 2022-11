Spalletti primo in Europa per distacco dalla seconda in classifica

Nei cinque campionati top d’Europa non esiste altro esempio del genere: nessuna squadra di Premier, Liga, Bundesliga, Ligue 1 e Serie A può vantare una statistica e un rendimento del genere nonostante le rose di qualità costruite a suon di milioni non manchino mica. Questione di mentalità, allora, accompagnata ovviamente da quel pizzico di fortuna che aiuta sempre gli audaci. Si dice spesso così: Spalletti l’ha cambiata o l’ha vinta con le sostituzioni – anche martedì con l’Empoli – ma è altrettanto vero che i protagonisti dei cambi hanno sistematicamente ripagato la fiducia di chi li ha mandati in missione, dimostrando che il Napoli ha una sola anima. A prescindere dai minuti. «Conta la qualità e non la quantità del tempo in cui giochi», disse il Cholito a Cremona. E anche in questo caso non erano parole di circostanza.

