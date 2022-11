SERIE A – Hellas Verona-Juventus, formazioni ufficiali. Le scelte di Bocchetti e Allegri

Questo pomeriggio al “Bentegodi” i giocherà la sfida valevole per la quattordicesima giornata di campionato, tra l’Hellas Verona e la Juventus. Per il classico dei testa-coda, le scelte dei due allenatori. Per gli scaligeri Djuric in attacco, mentre per Allegri recupero di Kean che giocherà al fianco di Milik.

Factory della Comunicazione

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Terracciano, Hongla, Sulemana, Doig; Kallon, Lasagna; Djuric. Allenatore: Bocchetti

Juventus (3-5-2): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Milik Allenatore: Allegri

La Redazione