SERIE A – Hellas Verona-Juventus 0-1, il tabellino

Quinta vittoria di fila in campionato (senza subire gol) per la squadra di Allegri, che passa 1-0 al Bentegodi e sale provvisoriamente al 3° posto solitario in classifica. Nel primo tempo tanta intensità, ma poche chance: ci provano Sulemana e Lasagna, rispondono Milik e Locatelli. Dopo l’intervallo spreca Dawidowicz ma non Kean, che la decide al 60′. Nel finale il Var annulla un rigore fischiato al Verona: non è fallo di Bonucci su Verdi. Espulso Alex Sandro nel recupero. Nona sconfitta consecutiva per i gialloblù. Sky Sport

VERONA-JUVENTUS 0-1, IL TABELLINO

Marcatori: 15′ s.t. Kean

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz (dal 34′ s.t. Guenter), Hien, Ceccherini; Terracciano, Hongla, Sulemana (dal 20′ s.t. Veloso), Doig (dal 20′ s.t. Lazovic); Kallon (dal 27′ s.t. Verdi), Lasagna; Djuric (dal 34′ s.t. Henry)

Allenatore: Bocchetti.

Juventus (3-5-2): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer; Cuadrado (dal 34′ s.t. Sandro), Fagioli (dal 18′ s.t. Miretti), Locatelli (dal 18′ s.t. Paredes), Rabiot, Kostic; Kean (dal 24′ s.t. Di Maria), Milik.

Allenatore: Allegri.

Arbitro: Dibello

Ammoniti: 6′ p.t. Bonucci, 10′ s.t. Dawidowicz, 12′ s.t. Djuric, 36′ s.t. Sandro.

Espulsi: Sandro 47′ s.t. Sandro.