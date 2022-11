Sergio: “Bravissimo Spalletti nella gestione dei cambi e dello spogliatoio”

Raffaele Sergio, ex di Napoli e Udinese, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live della sera condotto da Dario Sarnataro: “Napoli unito? La qualità della rosa è altissima, la vera bravura di Spalletti è nella gestione dei cambi e dello spogliatoio, perchè quando non giochi non sei mai contento. Ha reso importanti tutti, senza tralasciare nessuno, nel Napoli vale la meritocrazia e questo il gruppo lo recepisce, chi scende in campo sfrutta i minuti giusti per incidere. Sta gestendo in modo perfetto e con grande esperienza il gruppo. L’Udinese è una squadra tosta, ha qualità a livello individuale, sarà una gara molto difficile, ha battuto diverse big e quindi bisogna stare attenti. Sono però fiducioso, il Napoli è favorito ma bisogna affrontare la gara con grande intensità e concentrazione, senza sottovalutare l’avversario. Olivera? Molto bravo, mi ha sorpreso, non lo conoscevo, è stato un altro ottimo colpo messo a segno da Giuntoli”

