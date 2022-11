Scarlato: “Preferisco Ostigard in coppia con Kim, il sudcoreano rende tutto semplice”

Gennaro Scarlato, ex di Napoli e Udinese, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live della sera condotto da Dario Sarnataro: “Il Napoli non si è mai disunito nella gara con l’Empoli, prova di maturità anche rispetto alle scorse stagioni, quando avrebbe probabilmente al massimo pareggiato. Napoli un po’ stanco? Ha tanti calciatori su cui puntare e non mi sembra particolarmente affaticato, la sosta non credo sia un problema per Spalletti, visto che ci ha abituati a partenze sempre lanciate. Napoli-Udinese? I friulani hanno avuto uno sprint iniziale eccezionale, sovrastando fisicamente e non solo gli avversari, ora ha perso brillantezza ma resta una squadra di buon livello, con attaccanti forti, con diversi giovani interessanti e quindi bisogna stare molto attenti. Vero anche che il Napoli degli ultimi tempi non deve temere nessuno, trova sempre le soluzioni adatte ad ogni partita. Ostigard e Juan Jesus? Due ottimi difensori, il brasiliano è una garanzia ma a me sta piacendo molto Ostigard, lo vedo sempre molto concentrato e ha ottime doti fisiche. Al fianco di Kim lo preferisco, anche se è il sudcoreano che rende tutto semplice”.

