Qatar – Cinque in attesa di partire, che delusione per Ndombele

Cinque sono in attesa di partire, pochi altri conservano con cura tra le mani lo smartphone sperando possa squillare da un momento all’altro. Ci si prepara anche così al Mondiale, tra le certezze di chi volerà in Qatar e il desiderio di esserci non ancora confermato dalle indiscrezioni. Dopo l’Udinese sarà tempo di calarsi in un’altra dimensione e il Napoli, in questo universo parallelo che durerà un mese, verrà rappresentato di sicuro da cinque calciatori, ma l’elenco – che già comprende Kim, Olivera, Zielinski, Anguissa e Lozano – potrebbe allungarsi perché, ad esempio, Mario Rui spera di aggregarsi al suo Portogallo (è nell’elenco dei 55 preconvocati) mentre è ufficiale l’esclusione di Ndombele. Ieri sera il ct della Francia, Deschamps, ha ufficializzato la lista. Non c’è l’azzurro come sostituto di Pogba.

Factory della Comunicazione

La Francia va in Qatar senza Pogba, ma Deschamps non punta su Ndombele. Il centrocampista del Napoli è stato escluso dall’elenco ufficiale nonostante in patria una settimana fa si parlasse con insistenza della sua convocazione per sostituire lo juventino. Continua a sognare il Mondiale Mario Rui che è già entrato nella lista dei 55 di Santos e ha partecipato alle sfide di Nations League di settembre. Dall’Argentina non danno grosse chance a Simeone. Non sono bastati i quattro gol in Champions con la maglia del Napoli. Il Cholito paga l’enorme concorrenza in attacco. Fonte: CdS