Oggi si potrebbe creare una coppia di inseguitrici per il Napoli

Prima di quest’anno è capitato soltanto tre volte nella storia del campionato italiano che una squadra avesse 8 punti di vantaggio sulla seconda dopo 14 giornate di campionato: una all’epoca dei 2 punti e il resto nell’era dei 3 punti. Già. E ciò significa che l’attuale classifica del Napoli, imbattuto e primo a 8 lunghezze di distanza dal Milan, è storica oltre che oggi unica in Europa tra i cinque tornei top. Per la verità anche la Lazio di Sarri, attesa oggi dalla sfida con il Monza, potrebbe affiancare i rossoneri e creare una coppia di inseguitori, ma la questione non cambia. Così come la proiezione: gli scaramantici professionisti e anche i dilettanti sono autorizzati a ricorrere a ogni tipo di scongiuro, ma quando s’è verificata una situazione del genere alla fine ha sempre chiuso al primo posto la squadra al comando alla 14ª. Non si scappa: il Milan nel 1993 e la Juve nel 2019 e pure nel 2006, però prima che Calciopoli capovolgesse il verdetto. Tutto chiaro ma ancora oscuro, servirebbe la DeLorean per fare un salto nel futuro, ma la certezza è che il Napoli di Spalletti è già di per sé una splendida macchina futuristica. Con le ali.

Factory della Comunicazione

Fonte: CdS