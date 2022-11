Napoli-Udinese, sarà un “Maradona” modello Champions

Il Napoli da oggi ritornerà ad allenarsi, con Spalletti che attenderà di conoscere le reali condizioni di Kvaratskelia, mentre in città ci si prepara in vista dell’Udinese. Sabato al “Maradona”, fischio d’inizio ore 15,00, lo stadio sarà vestito come nelle serate di Champions League. Sono stati venduti anche gli ultimi biglietti dei settori della Tribuna e quelli inferiori, come riporta il Mattino, per una cornice da 50 mila spettatori. Il popolo azzurro non vede l’ora di dare una mano ai loro beniamini per consacrare il vantaggio sulle dirette concorrenti e guardare in serenità le altre gare. Ancora una gara e poi si penserà alle festività natalizie.

