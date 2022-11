Marino, ex allenatore Udinese: “Spalletti difficile da affrontare. È un innovatore”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Pasquale Marino, ex allenatore dell’Udinese. Parole di stima per il mister del Napoli, Luciano Spalletti.

Ecco le sue dichiarazioni:

“Il Napoli è avvisato, perché l’Udinese non ha mai steccato contro le big, Milan a parte. Certo, ora sono un po’ in calo e quindi è una fortuna affrontarli in questo momento del campionato. Poi gli azzurri stanno facendo cose straordinarie, stanno avendo una costanza di rendimento incredibile. E’ difficile da affrontare il Napoli, è una squadra imprevedibile. Ha un’organizzazione di gioca straordinaria. Com’è affrontare Spalletti? Difficile, qualche volta però mi è andata bene (ride ndr)… Altre volte meno, visto un 7-0 subito col Catania quando lui era alla Roma.

Lui è un allenatore che varia molto e rappresenta sempre un innovatore. E’ una vita che allena, eppure e sempre pieno di novità. In questo Napoli si vedono movimenti inediti, soprattutto sulla destra con Di Lorenzo e Politano. Spalletti è stato bravo poi a ricostruire questo gruppo dopo le partenze estive. Sottil erede di Spalletti in Serie A? Spero proprio di sì, ha fatto tantissima gavetta e se lo merita. Ad Ascoli ha fatto cose straordinarie, anche lui è un innovatore come Luciano. All’Udinese si è adeguato anche al modulo 3-5-2, è qualcosa di importante avere un’elasticità simile”.