M. Plastino: “Questo Napoli è superiore a quello di Sarri”

Il giornalista Michele Plastino è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre condotto da Gianluca Gifuni:

Factory della Comunicazione

«Io credevo già prima in una vittoria del Napoli in campionato, figuriamoci ora ma non ne voglio parlare per scaramanzia. Io non sopporto il VAR perché le polemiche sono aumentate anziché diminuire. Quindi, diamo la possibilità all’allenatore dell’Empoli di dire “rigorino” visto che ha giocato un’ottima partita, forse la migliore dell’anno, soprattutto come presenza e concentrazione. In questo calcio di rigore il contatto è indubbio. Se poi ti metti a guardare, è divertente capire se c’è un inciampo, se nel mettersi davanti con la mano gli fa una specie di ostruzione. Cioè se uno vuole il pelo nell’uovo lo trova pure col VAR. Questo Napoli è superiore a quello di Sarri, ha tatticamente qualcosa in più, oltre che la rosa migliore e più folta. Spalletti è nel suo migliore anno; invecchiando si può solo migliorare, non si peggiora. È in grandissima forma di attenzione e soprattutto con novità tattiche eccezionali. In questo momento in Europa il Napoli è considerato molto e la cosa è importantissima anche per la città perché le dà immagine e prestigio».