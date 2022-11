LIVE – Appuntamento con Eljif Elmas nel salottino di Radio KKN

E’ stato grande protagonista nella difficile, ma vittoriosa, trasferta di Bergamo. Il suo gol, su assist di Osimhen è valso tre punti. Eljif Elmas, giocatore macedone del Napoli, spesso subentrante dalla panchina, come spesso accade in questa stagione, si ritrova protagonista dei successi azzurri. Oggi, verso ora di pranzo, sarà ospite presso il salottino di Radio Kiss Kiss Napoli, network ufficiale del club azzurro per parlare del suo momento, ma soprattutto di quello della squadra, in vista del match contro l’Udinese che andrà a chiudere questa prima parte del torneo, prima della lunga pausa per il Mondiale. IlNapolionline vi terrà aggiornati e vi “racconterà” le sue dichiarazioni.

Factory della Comunicazione