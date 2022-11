La concorrenza nel Napoli produce qualità e non rivalità

L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica un estratto alla profondità di rosa del Napoli di Spalletti.

Ad avvalorare la splendida gestione della rosa di Spalletti, tra l’altro, è proprio il rendimento realizzativo di Lozano, il capocannoniere di questa speciale classifica interna della squadra: finora lui e Politano hanno giocato dall’inizio 7 partite ciascuno in campionato, esattamente la metà, ma il Chucky ha segnato i 3 gol messi insieme soltanto entrando in corso d’opera. Come a dire: la concorrenza fa benissimo a questo gruppo. Per la cronaca, il Napoli ha pescato reti dalla panchina anche in Champions: Simeone con il Liverpool al Maradona e l’Ajax ad Amsterdam; Raspadori e Ndombele con i Rangers a Ibrox; Osimhen con l’Ajax al Maradona. Cinque in sei partite: è chiaro, vero, che non è casuale?

