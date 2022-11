Kvara punta alla sfida del “Maradona”. Ecco perchè non sta facendo l’infiltrazione con il cortisone

Ieri giornata di relax per il Napoli, dopo la gara interna contro l’Empoli, anzi quasi tutti, visto che a Castel Volturno c’era Kvaratskelia. Il georgiano sta lentamente recuperando dal mal di schiena e vuole esserci contro l’Udinese. Sabato alle ore 15,00 al “Maradona” contro i friulani si proverà ad inserirlo nella lista dei convocati, anche se dovrebbe partire dalla panchina. Pronto il ballottaggio Elmas-Raspadori, dubbio che verrà sciolto a poche ore dal match. Dal dolore alla schiena che aveva con il Liverpool, il piano recupero, sta procedendo nel migliore dei modi. Lo staff medico però non ha utilizzato il cortisone, come riporta il CdS, perchè dall’inizio dell’anno è considerato una sostanza proibita, ovvero doping. Spalletti vorrà capire se Kvara sarà pronto per tornare in campo, perciò non resta che attendere.

