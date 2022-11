Kim Min-Jae, la moglie: poco social, ma già innamorata di Napoli

L’auto rubata qualche giorno fa è stata sicuramente un dispiacere, ma non così insuperabile a Napoli. Ahn, compagna di Kim Min-Jae, si gode la città che ha imparato a conoscere nelle ultime settimane e a dispetto dei critici sembra già essersi innamorata: sui social non è attivissima, ma in queste ore ha postato un po’ di foto raccolte nei primi mesi di Napoli. Un caffé al Gambrinus, il tramonto davanti al mare con la figlia, un giro in kayak nel golfo tra le immagini che conserverà con affetto e che ha voluto condividere insieme con i suoi followers.

fonte: Mattino.it