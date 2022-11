Il padre di Kvara: « Khvicha salvo per miracolo durante il furto»

Mentre Khvicha prova a recuperare in tempo utile per l’Udinese, suo padre Badri Kvaratskhelia torna sulla questione del furto dell’auto poi ritrovata e soprattutto della sortita dei ladri al piano terra della sua ex casa di Cuma, con lui che dormiva al secondo piano, alla vigilia della trasferta di Bergamo.

Le parole . « Quando l’ho saputo mi sono preoccupato molto » , le parole di Kvara senior riportate su Twitter dal giornalista georgiano Kakha Dgebuadze. « Dio ha salvato Khvicha: se si fosse accorto della presenza dei ladri sarebbe potuto accadere qualcosa di più grave » . E ancora: « È una casa privata con videocamere di sorveglianza e sicurezza: non posso dire nel dettaglio come si sono svolti i fatti, però tutto viene registrato. È successo qualcosa di molto brutto. Grazie a Dio per averci salvato » .

