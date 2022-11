I “terribili” secondi tempo degli azzurri. La panchina è di diamante

Le nove vite degli azzurri. Nove gol costruiti attraverso il lavoro, le giocate e le intuizioni degli uomini piombati come falchi sulle partite di campionato. L’elenco: in principio fu Politano, autore del definitivo 5-2 al Bentegodi con il Verona. E ancora: Simeone con il Milan a San Siro (da 1-1 a 2-1); Simeone, Lozano e Olivera allo Zini con la Cremonese (da 1-1 a 4-1); Lozano e Osimhen con il Bologna al Maradona (da 1-1 e 2-2 al 3-2 finale di Osi); Lozano e Zielinski con l’Empoli (da 0-0 a 2-0). Non volendo contare la cinquina di Politano, il totale dei punti prodotti dai signori del secondo tempo è 8. Ma guarda un po’: esattamente come la distanza che c’è in classifica tra il Napoli, primo e imbattuto, e chi insegue al secondo posto. Tipo il Milan.

Fonte: CdS