[Foto] I convocati del Pomigliano femminile. Infortunio in porta per Carlo Sanchez

Questa mattina alle ore 12,00, presso il Tavagnacco Comunale di Udine, si giocherà la sfida tra le padroni di casa friulane e il Pomigliano femminile, per la fase a gironi di Coppa Italia. Per le campane mancherà in porta Cetjnia per infortunio.

Fonte: facebook Pomigliano femminile