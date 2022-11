Ecco chi va in Qatar degli azzurri, le prime date scontri diretti. Spalletti sarà uno spettatore d’eccezione

Il Napoli presterà cinque calciatori al Mondiale che si sfideranno – alcuni per il momento a distanza, altri subito come rivali diretti – in quest’avventura che i vari Meret, Di Lorenzo e Raspadori, gli italiani di Mancini, saranno costretti a vivere da casa al pari, tra gli altri, di Kvaratskhelia e Osimhen. I grandi assenti. Spalletti seguirà con interesse le sorti di due gironi: il Gruppo C dove, assieme all’Argentina e all’Arabia Saudita, si affronteranno Zielinski e Lozano con Polonia e Messico, e il Gruppo H dove il Portogallo contenderà la qualificazione al Ghana, alla Corea del Sud di Kim e all’Uruguay di Olivera. Interessante anche il Gruppo G dove il Camerun di Anguissa sfiderà per la qualificazione Serbia, Svizzera e il favoritissimo Brasile. Quattro azzurri per due gironi, dunque, con sfide tra compagni che arriveranno subito: Messico-Polonia in campo il 22 novembre, Uruguay-Corea del Sud il 24. Per i quattro azzurri si tratterà della gara d’esordio. Sempre il 24 toccherà ad Anguissa debuttare col suo Camerun contro la Svizzera.

Fonte: Cds