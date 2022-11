Corbo (Repubblica): “Il Napoli contro l’Empoli avrebbe vinto con o senza il “rigorino””

Antonio Corbo, editorialista de La Repubblica, è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre condotto da Gianluca Gifuni:

Factory della Comunicazione

«Il Napoli contro l’Empoli avrebbe vinto con o senza il “rigorino”. Dopo 64’ di gioco Spalletti ha cambiato la squadra ed avrebbe vinto comunque. La formazione iniziale ha dimostrato di funzionare male ma l’allenatore ha rimediato sostituendo tre giocatori contemporaneamente, quelli meno utili. Per esempio: Ndombele non funzionava anche perché lui va bene, in parallelo con Anguissa, quando c’è da fare una partita prudente, aggressiva e nello stesso tempo di contenimento. Invece, bisognava andare a briglie sciolte. Politano ogni tanto arretrava troppo, essendo bravo anche a coprire, mentre abbiamo visto che serviva l’irruenza di Lozano. Raspadori, giocatore formidabile, ha dato il meglio quando ha giocato da attaccante ad ampio spettro e non da ala sinistra. In quel ruolo, nonostante l’impegno, ha reso poco. Sul cosiddetto “rigorino”, che non ha convinto tutti, è un argomento che lascio volentieri agli oziosi».