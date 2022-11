COPPA ITALIA FEMMINILE – Tavagnacco-Pomigliano 1-6, continua l’ascesa delle “pantere”

Il Tavagnacco resiste poco più di mezz’ora, ma poi si deve arrendere alla superiorità del Pomigliano ed esce dalla Coppa Italia. Nel test contro un avversario di Serie A mister Recenti concede spazio alle calciatrici che hanno giocato di meno in questa prima parte di stagione. Alcuni elementi hanno bisogno di minuti nelle gambe per trovare una migliore condizione. La squadra gialloblù rischia poco, le campane fanno tremare la traversa con Rabot su calcio di punizione. Il gioco resta fermo a lungo a causa dell’infortunio del portiere Fierro in uno scontro con Maroni. L’estremo difensore avversario è costretta a lasciare il campo. Cade il fortino delle padrone di casa al 37’ quando Sangare si smarca e con un diagonale di destro porta avanti il Pomigliano. La difesa gialloblù scappa in ritardo sul possesso avversario e permette a Martinez di involarsi contro Girardi, saltarla e raddoppiare. A farsi vedere per le gialloblù è Andreoli che conclude col mancino una buona manovra del Tavagnacco.

Factory della Comunicazione

La ripresa si apre con un destro da fuori di Donda che Barretta respinge con l’aiuto della traversa. Il pressing alto delle friulane porta i suoi frutti; le campane perdono un pallone sanguinoso al limite dell’area e la neo entrata De Matteis prende la mira con il sinistro e la mette nell’angolino: 1-2. Rabot dimostra la sua abilità nel calciare in porta qualche minuto più tardi e carica la botta respinta dalla traversa, ma arriva Martinez ad appoggiare a porta vuota l’1-3. L’attaccante del Pomigliano non si accontenta e approfitta di un errore della difesa del Tavagnacco per fare poker sottomisura con il destro in area. Le ospiti concedono ancora l’opportunità del tiro a De Matteis, respinge in corner Barretta. Cerca gloria Amorim Dias con il sinistro e Girardi si rende protagonista di una grande parata per evitare il quinto gol che però arriva con la stessa centravanti che trova l’angolo giusto un minuto più tardi. Chiude i conti Ferrario che, indisturbata, entra in area e trafigge Girardi per la sesta marcatura.

TAVAGNACCO-POMIGLIANO 1-6

TAVAGNACCO – Girardi, Donda, Castro Garcia (28’ st Rosolen), S. Novelli, Maroni, Licco (19’ st Ridolfi), Fischer (6’ st Morleo), Demaio, Andreoli (19’ st Dimaggio), Iacuzzi (6’ st De Matteis), Magni. Allenatore: Recenti.

A disposizione: Sattolo, Dieude, Nuzzi, Diaz Ferrer.

POMIGLIANO – Fierro (25’ pt Barretta), Apicella, Fusini, Rabot, Manca, Rizza (9’ st Battelani), Sangare (25’ st Ferrario), Martinez Maldonado (25’ st Amorim Dias), Di Giammarino, Novellino, Miotto (25’ st Rocco). Allenatore: Sanchez.

A disposizione: Sena Das Neves.

Arbitro: Teribile (sezione Bassano del Grappa)

Marcatori: 38’ Sangare, 42’ Martinez, nella ripresa al 7’ De Matteis, al 16’ e al 20’ Martinez, al 30’ Amorim Dias, al 45′ Ferrario.

Note: Ammonite: Morleo. Recupero: 6’ e 4′.