Colantuono: “Napoli-Udinese? Partita insidiosa. I bianconeri sono la vera sorpresa del campionato”

Stefano Colantuono, ex allenatore dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di “1 Football Club” sulle frequenze di 1 Station Radio. Quali potrebbero essere le insidie per Spalletti con l’Udinese? “I bianconeri sono la vera sorpresa del campionato. Sottil si è calato benissimo nella realta friuliania, sta svolgendo un ottimo oeprato. È una squadra fisica, che corre tanto, ma non è solo fisicità, perché gioca un ottimo calcio. In attacco può contare su Deulofeu, calciatore dalle grandi qualità tecniche, e su Beto, giocatore esplosivo. È un cattivo cliente per la squadra azzurra, anche perché non affrontare l’Udinese con una certa prudenza, si rischiano brutte sorprese”.

Factory della Comunicazione

Cosa stupisce di questo Napoli? “Spalletti ha applicato gioco anche a Roma, non mi meraviglia il suo sistema di gioco. Sulla panchina giallorossa prediligeva tanto fraseggio e palla al piede. Luciano è un maestro sotto questo punto di vista, quest’anno si è concretizzata l’apoteosi del suo gioco. Merito anche del Napoli e dei calciatori ingaggiati, soprattutto Kvara, per le sue straordinarie qualità mostrate i. campo. I metiti per il gioco espresso vanno attribuiti a Spalletti anche per la sua capacità di tenere tutti gli azzurri sul pezzo, dopo la creazione di un ambiente sereno e motivato. Questo è uno dei messaggi più rilevanti spediti da Spalletti, oltre a notare l’atteggiamento difensivo dei giocatori offensivi, i quali tendono a sacrificarsi”.

Pensieri su Kim? Sotto quale aspetto deve migliorare? “I miglioramenti ci sono giorno per giorno, ma attualmente è un calciatore quasi completo. Forte fisicamente, è sempre puntuale, sembra non abbia bisogno di riposarsi. Ha una straordinaria forza muscolare, è la vera sorpresa del Napoli insieme a Kvara. Forse è più concentrato di Koulibaly, anche se è difficile trovare difetti ad un calciatore del calibro di Kalidou. Ma il club non ha perso nulla in quel ruolo”.

Chi fomenta la piazza della Salernitana a chiedere sempre di più? “Quest’anno la squadra ja alzato l’asticella, è stata costruita una rosa importante per competere in Serie A. Naturalmente la tifoseria è sempre divisa, ma la Salernitana sta rispettando i programmi iniziali. Credo che il club possa disputare una stagione all’altezza delle proprie aspettative”.

Attualmente che professione svolgi? “Sto tentando di costruire un settore giovamile importante a Salerno, questo è un aspetto fondamentale per la Campania. Siamo partiti da zero, stiamo lavorando con impegno. È un compito particolarmente jmpegnativo, ma allo stesso tempo entusiasmante, è una bella storia. Sono proiettato completamente in questa nuova avventura, è un lavoro molto stimolante”.